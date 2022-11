15 Novembre 2022

Le approvazioni di nuovi progetti per impianti a carbone sono rallentate drasticamente negli ultimi dieci anni, ma il rischio è che la crisi energetica continui a favorire un revival di questa fonte fossile, come avvenuto nel 2021 e nei primi mesi 2022, soprattutto nelle economie in via di sviluppo. Autore: Iea Pagine: 224 Data pubblicazione: […]

