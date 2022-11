8 Novembre 2022

I Paesi del G20 nel 2021 hanno speso quasi 700 miliardi di dollari in sussidi alle fonti fossili, perlopiù destinati a sovvenzionare il settore oil & gas (83% del totale), in crescita del 16% rispetto al 2020 secondo Bloomberg New Energy Finance, anche a causa della ripresa economica post-pandemia. Così rischiano di deragliare anche i […]

Potrebbe interessarti anche: