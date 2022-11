15 Novembre 2022

In Italia non decollano le politiche per il clima e le rinnovabili, tanto che il nostro Paese rimane inchiodato a metà della graduatoria sulle prestazioni ambientali ed energetiche di 59 Nazioni (più la Ue nel suo complesso). I motivi principali sono la crescita rallentata delle rinnovabili, a causa della complessità delle autorizzazioni e dei tanti […]

