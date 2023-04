13 Aprile 2023

Asta pubblica per la cessione del ramo d’azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato “Servizio Elettrico Trani”. Luogo: Trani (BT). Ente appaltante: AMET S.p.A. Importo: 496.378 € Scadenza: 2/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: