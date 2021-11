18 Novembre 2021

Manifestazione di interesse per la cessione del diritto di superficie di alcune aree del centro agroalimentare di Bologna da destinare alla realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato. Ente appaltante: CAAB – Centro Agro Alimentare di Bologna. Importo: 406.760 € Scadenza: 13/12/2021

