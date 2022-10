12 Ottobre 2022

Manifestazione di interesse per la cessione del diritto di superficie ai fini dell'allestimento di un impianto fotovoltaico da includere nella costituenda Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Barisciano (AQ). Importo: n.d. Scadenza: 24/10/2022

