12 Marzo 2021

Appalto integrato di progettazione e fornitura con posa in opera del collegamento terrestre di anodo SA.PE.I. tra la stazione di conversione di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta Tramontana (SS). Durata in mesi: 18. Ente appaltante: Terna Rete Italia S.p.A. Importo: 29.387.190 € Scadenza: 8/4/2021

