12 Luglio 2022

In Europa ci sono abbastanza biomasse di origine sostenibile (come scarti agricoli e letame) per produrre quei 35 miliardi di metri cubi/anno di biometano entro il 2030, come previsto dal piano REPowerEU presentato a maggio da Bruxelles. Ma il potenziale è ancora più alto secondo le stime più aggiornate: 41 miliardi di metri cubi nel […]

Potrebbe interessarti anche: