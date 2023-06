6 Giugno 2023

[1] K. Trapani e M. R. Santafe, «A review of floating photovoltaic installations: 2007–2013,» Prog. Photovolt: Res. Appl., 2014. [2] R. Cazzaniga and M. Rosa.Clot, “The booming of floating PV,” Solar Energy, 2020. [3] M. Rosa-Clot and M. Tina, Submerged and Floating Photvoltaic Systems, Academic Press, 2017. [4] F. Bontempo, G. Tina e A. […]

Potrebbe interessarti anche: