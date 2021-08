20 Agosto 2021

Per il mercato americano dei grandi sistemi di accumulo elettrico per la rete è atteso un boom nei prossimi 2-3 anni: 10 GW di nuove installazioni nel periodo 2021-2023 secondo il nuovo rapporto della U.S. Energy Information Administration, con una forte crescita delle installazioni di batterie abbinate ai parchi fotovoltaici. Autore: EIA Data pubblicazione: agosto […]

Potrebbe interessarti anche: