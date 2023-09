28 Settembre 2023

La Regione Basilicata assegna contributi a Gruppi di Azione Locale (GAL) per realizzare e attuare strategie di sviluppo locale, anche in chiave energetica. Ente appaltante: Regione Basilicata. Importo: 300.000 € Scadenza: 15/11/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Basilicata Bandi del giorno Archivio Bandi

