17 Dicembre 2021

La Regione Veneto, tramite il bando “Diversificazione delle imprese agricole – energie rinnovabili” finanzia le attività per la creazione o l’ampliamento della multifunzionalità dell’impresa agricola per la produzione, finalizzata alla vendita, di energia o di biometano derivante da fonti rinnovabili e ottenuta impiegando prevalentemente reflui zootecnici. Gli interventi ammessi riguardano la costruzione, ristrutturazione di impianti per la […]

