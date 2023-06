15 Giugno 2023

Bando per il rilancio dell’area industriale Terni-Narni, attraverso interventi di organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e progetti per la formazione del personale. Ente appaltante: Ministero delle imprese e del made in Italy. Importo: 14.757.050 € Scadenza: 18/7/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Invitalia Bandi del giorno Archivio Bandi

