6 Giugno 2022

Nella Provincia autonoma di Trento un bando per la concessione di contributi su impianti di produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 18 del 05/05/2022: Ente appaltante: Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese. Importo: n.d. Scadenza: 14/10/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Consorzio B.I.M. Bandi […]

