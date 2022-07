7 Luglio 2022

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni del territorio nazionale. Numero lotti: 17. Ente appaltante: CONSIP S.p.A. a socio unico. Importo complessivo: 3.162.980.000 € Scadenza: 21/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

