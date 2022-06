15 Giugno 2022

Consip ha pubblicato un avviso di preinformazione per una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. La gara è suddivisa in 17 lotti; Lotto n. 1 – Valle d’Aosta, Piemonte; Lotto n. 2 – Provincia di Milano e Provincia di Lodi; Lotto n. […]

