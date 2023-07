19 Luglio 2023

Avviso volontario per la trasparenza ex ante per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto off-shore di produzione di energia. Ente appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Bari Importo: 200.000.000 € Scadenza: n.d. Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

Potrebbe interessarti anche: