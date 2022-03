3 Marzo 2022

Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale per l’esercizio dell’attività di Energy Manager di cui alla legge n. 10/91. Comune di Omegna (VB). Ente appaltante: A.S.L. del Verbano Cusio Ossola. Importo: 25.000 € Scadenza: 15/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: