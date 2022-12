12 Dicembre 2022

Lo studio descrive i test per una batteria al sodio-zolfo Na-S con una capacità energetica quattro volte superiore rispetto a quella del litio, in grado di raggiungere elevate prestazioni a temperatura ambiente, anziché lavorare a temperature di esercizio intorno ai 300 °C come le attuali batterie al sodio-zolfo. Autori: Bin-Wei Zhang, Liuyue Cao, Cheng Tang, […]

