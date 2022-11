30 Novembre 2022

Asta pubblica per la concessione in diritto di superficie poliennale oneroso, a fronte del riconoscimento e alla corresponsione di un canone annuo, da costituire su terreni di proprietà della Comunanza agraria di Rocchetta per la realizzazione di un parco eolico a Serravalle di Chienti (MC). Importo: 2.160.000 € Scadenza: 28/12/2022 Bando (zip) Bandi del […]

