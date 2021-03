10 Marzo 2021

Assistenza Tecnica in ambiti economico, sociale, tecnologico e finanziario per il percorso di costruzione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC). Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 10.3.2021 esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel alla funzionalità “Comunicazioni della procedura” su cui […]

