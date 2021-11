29 Novembre 2021

Avviso pubblico esplorativo finalizzato a proposte di partenariato pubblico privato con l’utilizzo del superbonus 110% in edifici siti nel comune di Giarre (CT) contrada Rovettazzo, Strada 18 Pal. A, B, C. Ente appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari di Catania. Importo: n.d. Scadenza: 19/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

