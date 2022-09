19 Settembre 2022

Affidamento di due accordi quadro, ciascuno con un unico operatore economico, aventi per oggetto i servizi specialistici di supporto all’ingegneria elettrica. L’appalto è suddiviso in 2 lotti: uno per i Comuni che si trovano nell’area nord della provincia di Latina e uno per i Comuni dell’area sud della stessa provincia. Importo: 720.000 € (complessivi) Scadenza: […]

