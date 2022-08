9 Agosto 2022

Manifestazione di interesse per i lavori di ampliamento di impianto fotovoltaico della scuola secondaria di primo grado sita in via Monte Bastia, 10 a Villa d’Almè (BG) di proprietà del comune di Villa d’Almè. Importo: 63.000 € Scadenza: 22/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

