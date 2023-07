24 Luglio 2023

Avviso volto all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lettera c) d.lgs 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’impianto fotovoltaico presso la stazione di sollevamento dell’acquedotto di Via Lelli nel Comune di Civitanova Marche (MC). Durata 168 giorni. Importo: n.d. Scadenza: 4/8/2023 Bando (zip) Bandi del […]

