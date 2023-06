1 Giugno 2023

Opere di ampliamento e adeguamento degli impianti di distribuzione di energia elettrica in media tensione (cabine e tratte di rete) correlate ai giochi olimpici Milano-Cortina 2026. Comune di Sondrio. Ente appaltante: Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Importo: 3.024.375 € Scadenza: 7/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

