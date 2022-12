29 Dicembre 2022

Avviso per ampliamento della centrale di teleriscaldamento di Varna (BZ) – caldaia a biomassa e impianto a olio diatermico. Ente appaltante: Teleriscaldamento Varna-Bressanone scarl. Importo: 8.228.600 € Scadenza: 31/1/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

