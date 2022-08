30 Agosto 2022

Richiesta di offerte da inviare tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT per l'affidamento degli interventi di rifacimento, ammodernamento e efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Buon Cammino e aree limitrofe nel Comune di Cagliari. Importo: n.d. Scadenza: 6/9/2022

