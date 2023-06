15 Giugno 2023

Ammodernamento dei bacini irrigui in provincia di Verona. Conversione irrigua del distretto in destra Adige nei comuni di Verona e Bussolengo con ammodernamento del diramatore San Giovanni. Procedura aperta per l’affidamento del lotto 4 impianto idroelettrico. Ente appaltante: Consorzio di Bonifica Veronese. Importo: 969.850 € Scadenza: 10/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

