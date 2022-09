26 Settembre 2022

Dalla Regione Siciliana l’avviso che definisce le procedure per l’ottenimento del contributo a fondo perduto per la rimozione e smaltimento dell’amianto presente in immobili e abitazioni. Ente appaltante: Regione Siciliana. Importo: 10.000.000 € Scadenza: 2/12/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Siciliana Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: