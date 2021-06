10 Giugno 2021

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di allestimento e assistenza tecnica per le luminarie relativo alle festività natalizie e del capodanno della città di Forlì. Importo: 784.000 € Scadenza: 19/7/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

