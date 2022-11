4 Novembre 2022

Il bando regionale assegna contributi alle imprese agricole per l’energia rinnovabile. Tra le spese ammissibili è compreso l’acquisto di macchinari e impianti per produrre e vendere l’energia, la realizzazione di strutture per la sua conservazione e di reti per la distribuzione. Spese tecniche e generali. Ente appaltante: Regione Friuli Venezia Giulia. Importo: 1.000.627 € Scadenza: […]

