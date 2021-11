22 Novembre 2021

Dal think tank tedesco 12 approfondimenti che “forniscono una bussola per navigare le incertezze intorno al futuro del settore dell’idrogeno e mostrare la via da seguire”. Autore: Agora Energiewende Data pubblicazione: novembre 2021 Pagine: 54 Il documento è collegato all’articolo: Idrogeno, 12 indicazioni per non imboccare strade sbagliate Scarica pdf

