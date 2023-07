31 Luglio 2023

La Consip S.p.A. intende bandire una gara, suddivisa in lotti territoriali, per l’affidamento di un Servizio Integrato Energia per tutti gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni (ad esclusione di quelle Sanitarie)Ente appaltante: Consip a socio unico S.p.a. Importo: n.d. Scadenza: 20/9/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: