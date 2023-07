13 Luglio 2023

Affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, antincendio, fotovoltaici ed elevatori degli stabili del comune di Sarule (NU), attraverso un partenariato pubblico privato. Importo: 3.372.247 € Scadenza: 24/8/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

Potrebbe interessarti anche: