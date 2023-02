1 Febbraio 2023

Avviso per l’individuazione del promotore per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica stradale di Vibonati (SA), comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione, adeguamento ampliamento, efficientamento energetico e valorizzazione degli impianti mediante finanza di progetto. La durata dell’appalto non sarà inferiore a 9 anni. Importo: n.d. Scadenza: 27/2/2023 Bando (zip) […]

