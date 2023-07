19 Luglio 2023

Richiesta di presentazione di un preventivo per l’affidamento diretto dei lavori di conversione dell’illuminazione pubblica con tecnologia led nelle zone produttive ad ovest di San Candido (BZ). Importo: 47.982 € Scadenza: 24/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

