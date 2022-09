13 Settembre 2022

Procedura aperta per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica nel Comune di San Benedetto Po (MN) per la durata pari a 9 anni. Importo: 120.000 € Scadenza: 26/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

