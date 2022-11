23 Novembre 2022

Affidamento di un incarico professionale (affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett.a), d. Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. A della legge 11 settembre 2020, n. 120) per la progettazione definitiva ed esecutiva per la creazione di comunità energetiche locali per la condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite a Cortino (TE). […]

