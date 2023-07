11 Luglio 2023

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati ad avanzare offerta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per gli edifici del Comune di Castrovillari (CS). Importo: 700.000 euro Scadenza: 18/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: