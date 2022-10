12 Ottobre 2022

Avviso pubblico per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 e 16 d.lgs 50/2016, del Comune di Ponte Nossa (BG), con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo: 63.080 € Scadenza: 28/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

