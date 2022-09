1 Settembre 2022

Procedura per l’appalto dei lavori denominati adeguamento pubblica illuminazione in località Limite sull’Arno, nel comune di Capraia e Limite (FI), strada provinciale viale Giacomo Matteotti – viale Dante Alighieri – Strada Provinciale 106. Fase 1. per la durata di 120 giorni naturali. Importo: 110.253 € Scadenza: 5/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

Potrebbe interessarti anche: