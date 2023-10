20 Ottobre 2023

Avviso di manifestazione di interesse per l’appalto relativo ai lavori di adeguamento dell’impianto elettrico nell’impianto di sollevamento idrico. Comune di Tortora (CS). Importo: 69.728 € Scadenza: 27/10/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

