10 Giugno 2022

Lavori di realizzazione degli adeguamenti impiantistici e della fornitura in opera delle apparecchiature, dei materiali e dei software necessari ad alimentare n. 50 postazioni di ricarica a pantografo e n.2 stazioni di ricarica a colonnina per la fast charge, comprensivi della progettazione esecutiva, nel piazzale C del Deposito Autobus ATM di Palmanova sito in Milano. […]

