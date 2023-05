4 Maggio 2023

Avviso di indagine di mercato per la individuazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’acquisto dell’impianto di centrale idroelettrica e annesso fabbricato. Comune di Maiolati Spontini (AN). Ente appaltante: Consorzio Intercomunale Servizi CIS srl. Importo: 388.000 € Scadenza: 31/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: