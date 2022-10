28 Ottobre 2022

Invito alla presentazione di un’offerta per l’acquisto di energia elettrica per l’anno 2023. Comune di Luson (BZ). Il Comune di Luson è proprietario di un impianto idroelettrico che produce energia elettrica e intende vendere la produzione dell’anno 2023 di circa 7.000 Mwh mediante gara d’appalto. Importo: n.d. Scadenza: 14/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: