10 Novembre 2021

Acquisto di cavi elettrici MT 3x1x185 ARE4HIRX per l’alimentazione a media tensione mediante linee interrate a Trani (BT). Ente appaltante: Amet SpA Importo: 375.000 € Scadenza: 30/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

