31 Gennaio 2023

Il rapporto del Climate and Community Project, centro studi americano che si occupa di politica climatica, spiega come gli Stati Uniti potrebbero ridurre la domanda di litio fino al 90% entro il 2050 ampliando le infrastrutture per il trasporto pubblico, riducendo le dimensioni delle batterie dei veicoli elettrici e massimizzando il riciclo del litio. Autori: Thea […]

Potrebbe interessarti anche: