Titolo completo: A new outlook on the climate and security nexus. Addressing the impact of climate change and environmental degradation on peace, security and defence Qual è l’impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale su pace, sicurezza e difesa e come mitigare questo circolo vizioso? Una comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento e […]

Potrebbe interessarti anche: