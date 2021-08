10 Agosto 2021

I ricercatori dei Sandia National Laboratories americani hanno sviluppato e testato una nuova batteria al sodio fuso per applicazioni di accumulo energetico di rete, in grado di funzionare a 110 °C anziché 270-350 gradi C delle attuali batterie sodio-zolfo. Autori: Martha M. Gross, Stephen J. Percival, Rose Y. Lee, Amanda S. Peretti, Erik D. Spoerke, […]

Potrebbe interessarti anche: